Germania, Nordreno-Westfalia al voto: tiene la Cdu, grande avanzata Afd

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Tengono i cristiani-democratici della Cdu e avanzano nettamente gli estremisti di destra dell’Afd, mentre calano i socialisti e crollano i verdi. Questo in sintesi l’esito del voto locale nel land tedesco del NordReno Westfalia, il primo grande test elettorale per la coalizione di governo del cancelliere Friedrich Merz, insediatasi a maggio.  Stando alle previsioni pubblicate sul sito della Bild, la Cdu ha conquistato il 34% dei voti, in calo dello 0,3%, mentre la Spd si è fermata al 22,5%, in calo dell’1,8%. Se per l’Afd, terzo partito con il 16,5% (+11,4%), si può parlare di un chiaro successo, per i verdi il flop è evidente. La quarta forza è scesa all’11,5% (-8,5%). La Sinistra, infine, ha conquistato il 5,5% ed i liberali dell’Fdp il 3,5%.ì —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

