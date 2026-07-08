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Germania, sparatoria in liceo in Baviera: diversi feriti e arrestato il sospetto assalitore

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite dopo che una persona ha aperto il fuoco nel liceo Welfen Gymnasium di Schongau in Baviera. Il sospetto è stato fermato, ha reso noto la polizia. 

La dinamica dell’incidente e la gravità delle ferite riportate dalle vittime sono ancora in corso di accertamento. La polizia sta lavorando per chiarire i dettagli dell’accaduto e per garantire la sicurezza della comunità locale. 

L’arresto del sospettato ha permesso di placare la situazione e di evitare ulteriori rischi per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La comunità locale è scossa dall’accaduto e si spera che le autorità possano fare luce sull’accaduto il prima possibile. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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