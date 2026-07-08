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Napoli, ruba copricapo dalla statua di San Gennaro: rincorso e arrestato

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Ruba copricapo dalla statua di San Gennaro: rincorso e arrestato. E’ accaduto oggi, mercoledì 8 luglio. Questa mattina, un 43enne extracomunitario è entrato nel Duomo di Napoli e ha raggiunto uno degli altari della cattedrale dove è esposto un busto di San Gennaro completo di mitra. Si è avvicinato alla statua, ha agguantato il prezioso copricapo vescovile e si è allontanato. Il custode se n’è accorto e ha allertato il 112. La centrale operativa del comando provinciale di Napoli ha individuato l’uomo grazie alle telecamere presenti davanti al sagrato e ha allertato via radio la pattuglia dell’esercito che ha seguito le indicazioni dell’operatore e bloccato il 43enne. Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e hanno arrestato l’uomo. Recuperato il cimelio, il 43enne risponderà di tentato furto aggravato ed è ora in attesa di giudizio. 

cronaca

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