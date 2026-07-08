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Mondiali senza Italia, Sinner cupo: “Non parliamo di calcio…”

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘soffre’ per l’Italia fuori dai Mondiali 2026. Il tennista azzurro ha raggiunto la semifinale di Wimbledon battendo il tedesco Struff ai quarti e nel penultimo atto del torneo troverà Novak Djokovic, vincente contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Sul prato di Londra però c’è anche spazio per una piccola, e dolorosa, parentesi calcistica. 

Durante l’intervista post partita, la giornalista della Bbc ha chiesto se stesse guardando i Mondiali di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, che si preparano ai quarti di finale: “Perfavore non parliamo di calcio”, ha risposto con un sorriso cupo Sinner, ricordando così la mancata qualificazione dell’Italia, per la terza edizione consecutiva, alla rassegna iridata. 

 

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