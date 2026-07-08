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Rieti, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: morti madre e figlio

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie dello stabile che ospitava la fabbrica di fuochi d’artificio esplosa questa mattina intorno alle 9 in provincia di Rieti. Sarebbero una donna e suo figlio. Al momento sono in corso le operazioni di recupero dei corpi. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli artificieri.  

Il laboratorio, situato a Torano, frazione del comune di Borgorose, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto, rinforzi sono giunti anche dal comando dell’Aquila per operare tra le macerie. 

È intervenuto inoltre il Gos (Gruppo operativo speciale) da Roma con mezzi escavatori, utilizzati per sollevare e rimuovere le travi strutturali collassate. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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