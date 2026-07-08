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Acampora (Assonautica): “Blue Economy genera 225 miliardi di valore aggiunto”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “L’economia del mare italiana non è una semplice sommatoria delle filiere ma un sistema integrato che incide sull’economia nazionale, sfiorando i 225 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all’11,4% del PIL nazionale. Con il XIV Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare consegniamo al Paese il principale strumento di conoscenza e analisi di uno dei settori più strategici per la crescita, la competitività e lo sviluppo sostenibile dell’Italia”. Lo ha detto Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana, Si.Camera e CCIAA Frosinone Latina, nel corso della presentazione del XIV Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare a cura di Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare OsserMare, Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere, Informare, Camera di commercio Frosinone Latina e Blue Forum Italia Network, presentato a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito del Blue Forum 2026 

“Per lungo tempo abbiamo dovuto dimostrare che l’Economia del Mare non è semplicemente la somma di filiere, ma un sistema economico integrato capace di generare valore per l’intera Nazione. Oggi questa consapevolezza è patrimonio comune e rappresenta il risultato di un percorso al quale il sistema camerale ha dato un contributo importante”, ha concluso Acampora. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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