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Germania, sparatoria in una struttura per minori: cinque morti, un arresto

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(Adnkronos) –
Sono 5 le persone rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nel centro di Stade, nel Land tedesco della Bassa Sassonia. Lo ha confermato la polizia tedesca. Secondo quanto riporta la Bild, citando un portavoce della polizia: “Sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco”.  

Secondo diversi media, la sparatoria sarebbe avvenuta nelle immediate vicinanze di una struttura per minori della città di Stade, ad ovest di Amburgo. Non è ancora noto se tra le vittime vi siano bambini o adolescenti. A breve distanza si trova anche la stazione di polizia di Stade. Gli agenti hanno già arrestato un sospettato. Al momento, i motivi della sparatoria sono del tutto sconosciuti. 

 

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