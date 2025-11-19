8.3 C
Firenze
mercoledì 19 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giammarresi (Komen): “Prevenzione in azienda perché difficile trovare tempo per una visita”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Per la prevenzione del tumore al seno e delle patologie oncologiche, abbiamo creato nel 2017 la ‘carovana della prevenzione’, portandola direttamente in azienda e nei luoghi di lavoro. Facciamo screening e prevenzione secondaria all’interno delle aziende perché la vita di tutti diventa sempre più frenetica, è sempre più difficile prendere il tempo per fare una visita”. Lo ha detto Silvia Giammarresi, Head Corporate Fundraising di Komen Italia, intervenendo alla Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma.  

“Le aziende – spiega Giammarresi – hanno visto che c’era questa necessità e abbiamo iniziato a collaborare in maniera sinergica offrendo un’offerta di mammografie e di ecografie senologiche”. “Il tutto abbinato a un percorso di sensibilizzazione con incontri dove vengono spiegate norme di prevenzione con supporto medici terapia integrata” conclude Giammarresi. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.3 ° C
9.6 °
7.6 °
76 %
1kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
14 °
Ven
11 °
Sab
7 °
Dom
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1599)ultimora (1504)sport (54)demografica (41)attualità (32)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati