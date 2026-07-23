Glaucoma, i consigli degli esperti per proteggere gli occhi d’estate anche post intervento

(Adnkronos) – Con l’arrivo dell’estate, molti pazienti operati agli occhi per glaucoma si chiedono se possano godersi le ferie senza preoccupazioni. “Fare il bagno è possibile – rassicura Luciano Quaranta, direttore e fondatore del Centro oculistico italiano – ma è fondamentale non utilizzare gli occhialini da nuoto, che esercitano una pressione eccessiva sul bulbo oculare, che, particolarmente in occhi con pressioni oculari molto basse, possono creare disturbi”. Per garantire la massima sicurezza il consiglio è di adottare delle mascherine per gli occhi da nuoto che si appoggiano delicatamente tra l’arcata sopracciliare e lo zigomo, poiché offrono una protezione efficace dal contatto con l’acqua senza creare problemi.

“Dopo un’operazione anti-glaucoma, il rischio di infezioni oculari aumenta significativamente – avverte l’esperto – è perciò fondamentale evitare la contaminazione con acqua salata del mare e quella clorata delle piscine. Inoltre, è cruciale limitare l’esposizione diretta alla luce solare, sempre intensa in estate sia al mare che in montagna. Utilizzate cappellini con visiera e occhiali da sole con protezione Uv, fascianti laterali, per proteggere efficacemente gli occhi. Per il resto, non ci sono particolari limitazioni che possano compromettere le vacanze estive”.

Il glaucoma è una malattia molto diffusa e interessa più di 500mila persone solo in Italia. “Si caratterizza spesso per un innalzamento della pressione intraoculare che determina un danneggiamento del nervo ottico e di conseguenza il progressivo deterioramento del campo visivo – spiega Quaranta – Non deve essere sottovalutata perché, se la patologia non viene trattata in modo adeguato, può portare anche ad una cecità permanente. La ricerca medico-scientifica ha messo a punto diversi trattamenti, sia farmacologici che chirurgici, che consentono di ridurre la pressione interna all’occhio. Oggi siamo in grado di garantire una buona qualità di vita ai pazienti con la patologia oculare sia allo stadio iniziale che nei casi più gravi. Il mantenimento della funzione visiva è un obiettivo sempre più raggiungibile – sottolinea – ma è fondamentale riuscire a intervenire il prima possibile. È importante sapere che anche durante i mesi più caldi, gli interventi contro il glaucoma sono possibili, anche se consigliamo di attendere il rientro dalle vacanze per affrontare in serenità il percorso della chirurgia per il glaucoma”.

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