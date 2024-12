Gorno Tempini (Cdp): “Nuovo piano potenzia nostra azione volano per sviluppo Italia”

(Adnkronos) – ”Il nuovo Piano potenzierà la nostra azione come volano per lo sviluppo dell’Italia, con un significativo impatto a livello economico, sociale e ambientale”. Lo dichiara il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, in occasione della presentazione del piano strategico 2025-2027. ”È un programma complesso e impegnativo per l’operatività presente e futura, con uno sguardo che va oltre il medio termine. Parte dall’osservazione di ciò che Cdp è oggi e guarda a un contesto molto diverso per delineare cosa dobbiamo diventare per continuare a fare la nostra parte”, aggiunge. ”Il nuovo piano 2025-2027 appena approvato ha riscosso il consenso convinto di tutti e va nella direzione di confermare la cassa come volano per lo sviluppo sostenibile del Paese. Nei tre anni passati ci siamo raffozati grazie alla fiducia che ci hanno dato tutti gli azionisti”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)