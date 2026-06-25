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Gp Austria ad alto rischio per il caldo, piloti potranno usare gilet refrigerante

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Il Gp d’Austria di F1, in programma nel prossimo fine settimana al Red Bull Ring, è stato dichiarato dalla Fia gara ad alto rischio per il forte caldo previsto con temperature oltre i 30°. La Stiria come gran parte dell’Europa è in piena emergenza per le alte temperature registrate negli ultimi giorni che hanno portato decine di vittime nel vecchio continente. A risentire della grande calura, che metterà a dura prova il consumo degli pneumatici e il sistema di raffreddamento delle power unit, saranno ovviamente i piloti, perché nell’abitacolo le temperature percepite potranno raggiungere i 40°.  

La Fia ha diramato un protocollo anti-caldo per tutelare la sicurezza con l’utilizzo di un gilet refigrerante per abbassare la temperatura corporea, oppure, in alternativa, sarà aggiunta una zavorra prevista dal regolamento per mantenere l’equilibrio tecnico tra chi adotta il dispositivo e chi no. Il protocollo anti-caldo è stato introdotto dalla Federazione dell’Automobilismo dopo quanto successo in Qatar nel 2023, quando diversi piloti furono costretti all’assistenza medica dopo il Gp a causa delle altissime temperature patite nel corso della gara. 

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