Gp Belgio, Russell vince e doppietta Mercedes: Ferrari giù dal podio

Il britannico George Russell vince il Gp del Belgio, 14esimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1, e la Mercedes fa doppietta con il secondo posto di Lewis Hamilton. Terzo posto per la McLaren di Oscar Piastri, che precede la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco, partito dalla pole position, chiude al quarto posto davanti alla Red Bull dell'olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader iridato. Lo spagnolo Carlos Sainz, con l'altra Ferrari, chiude al settimo posto, alle spalle della McLaren di Lando Norris. Russell, scattato dalla sesta posizione, viene premiato per una strategia coraggiosa. Dopo un pit stop nelle fasi iniziali della gara, il britannico riesce a gestire le gomme dure fino al traguardo, resistendo al pressing di Hamilton – che chiude a mezzo secondo dal compagno di squadra – e mettendo in cassaforte la seconda vittoria stagionale dopo il Gp d'Austria di giugno e la terza complessiva in carriera.