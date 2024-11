Gp Brasile, Verstappen trionfa con Red Bull e Leclerc quinto con Ferrari

(Adnkronos) – Max Verstappen trionfa nel Gp del Brasile con la Red Bull a Interlagos oggi 3 novembre dopo un’incredibile rimonta dal 17esimo posto in griglia e ipoteca il suo quarto titolo iridato consecutivo. Al termine di una gara corsa sotto la pioggia e ricca di colpi di scena, l’olandese si impone davanti alle due Alpine dei francesi Esteban Ocon e Pierre Gasly centrando l’ottava vittoria stagionale e la 62esima della carriera. Quarto posto per l’inglese della Mercedes George Russell che precede il monegasco della Ferrari Charles Leclerc e il connazionale della McLaren Lando Norris. Nella classifica mondiale Verstappen guida con 388 punti, 62 in più di Norris che insegue a 326 a soli 3 Gp dalla fine. A Las Vegas il 24 novembre l’olandese avrà il primo match point iridato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)