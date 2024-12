Grande Fratello, nuovo appuntamento: le anticipazioni

(Adnkronos) – Il Grande Fratello torna oggi, lunedì 30 dicembre, con un nuovo appuntamento. Alfonso Signorini accoglierà nella Casa del reality show di Canale 5, Carmen Russo e Rebecca Staffelli, impegnate in due coreografie insieme ai concorrenti. Nel corso della puntata verrà affrontato un momento molto toccante per Alfonso D’Apice: il ricordo legato alla notte di Capodanno di 14 anni fa quando il concorrente napoletano ha perso il suo papà in un incidente. Alfonso riceverà una sorpresa da parte della mamma che varcherà la porta rossa per abbracciarlo. Nonostante l’aria di festa non sono mancate questa settimana le tensioni tra gli inquilini: Amanda Lecciso è stata accusata di mostrarsi indifferente alle dinamiche per non dover prendere una posizione, e Javier Martinez è stato giudicato da Lorenzo Spolverato come finto buonista e corteggiatore seriale. Infine, spazio all’esito del televoto. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco tra tra Bernardo, Emanuele, Le Monsè e Zeudi? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)