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Grecia-Italia, oggi amichevole per la Nazionale: orario, probabili formazioni e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia. Oggi, domenica 7 giugno, la Nazionale azzurra sfida la Grecia – in diretta tv e streaming – in amichevole allo Stadio Pankritio di Iraklio, dopo il successo di misura nell’altra amichevole contro il Lussemburgo, con gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, ct della Nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita.  

Ecco le probabili formazioni di Grecia-Italia, in campo stasera alle 21:  

GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Mantalos; Masouras, Bakasetas, Pelkas; Ioannidis. CT. Jovanovic. 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. CT. Baldini. 

La partita tra Grecia e Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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