Hamas e Fatah, “storico” accordo per governo di unità nazionale a Gaza

Quattordici fazioni palestinesi, tra cui Hamas che governa la Striscia di Gaza e il partito Fatah, hanno firmato un accordo in Cina per mettere fine alle divisioni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi definendo ”storica” la ‘Dichiarazione di Pechino’ con la quale le fazioni palestinesi hanno compiuto il primo passo di quello che dovrebbe essere un governo di unità nazionale al termine della guerra in corso nella Striscia di Gaza. Come riporta l’emittente Cctv, Hamas e Fatah hanno firmato un accordo per “porre fine alla divisione e rafforzare l’unità palestinese”. Le divisioni tra le due fazioni sono diventate profonde dopo che Hamas ha vinto le elezioni nel 2006 e ha preso il controllo della Striscia di Gaza dopo una breve guerra civile in cui ha sconfitto le forze palestinesi fedeli al presidente dell’Anp Mahmoud Abbas. Gli sforzi compiuti dal 2007 dai paesi arabi, guidati dall’Egitto, non sono riusciti a porre fine alle dispute sulla condivisione del potere tra Hamas, che gestisce Gaza, e Fatah. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)