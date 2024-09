Harry e i 40 anni, foto auguri compleanno tagliata per escludere Meghan?

(Adnkronos) – La foto pubblicata domenica su X dalla Famiglia Reale britannica per il 40esimo compleanno di Harry è stata tagliata, ma non per escludere Meghan. Lo ha chiarito Buckingham Palace, dopo che utenti online hanno notato che nell’immagine originale, scattata quando Harry era ancora un membro attivo della famiglia reale, era presente anche sua moglie, la duchessa del Sussex. La foto di Harry, postata sul social con la scritta ‘Auguri al duca di Sussex per un felicissimo 40esimo compleanno’, è stata ricevuta dal Palazzo così come è stata pubblicata, già tagliata. La foto originale, dalla quale è stato ‘decontestualizzato’ Harry e che mostra il secondogenito di Carlo sorridente, fu scattata durante il primo viaggio della coppia appena sposata all’estero, a Dublino nel 2018. Nell’immagine, sono presenti, assieme ai neosposi, altre tre persone. Il fatto di aver lasciato soltanto Harry nella foto ha dato origine a speculazioni online, secondo cui la duchessa sarebbe stata deliberatamente rimossa dall’immagine dalla famiglia reale. Tuttavia – sottolinea l’Independent – è emerso che la foto ritagliata di Harry, così come quella completa che ritrae anche sua moglie, sono state caricate dalla Press Association su Getty Images entrambe lo stesso giorno del 2018. Un portavoce di Buckingham Palace ha confermato che l’immagine utilizzata non è stata alterata ed è stata utilizzata nel formato in cui è stata ricevuta. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)