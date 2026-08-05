30.1 C
Firenze
mercoledì 5 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Il baseball femminile rinasce, ma l’inno da incubo è il vero show

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna il baseball professionistico femminile negli Stati Uniti ma, nella partita inaugurale della nuova lega, lo ‘show’ è l’esecuzione dell’inno. La sfida tra Los Angeles Queens e New York Heights a Springfield, in Illinois, è il primo atto della neonata Women’s Pro Baseball League. Come accade in ogni evento sportivo negli Stati Uniti, il sipario si apre con l’esecuzione dell’inno nazionale, The Star-Spangled Banner. Per l’occasione, a intonarlo viene invitata l’85enne Martha Reeves. L’esibizione, con la collaborazione di due coriste, purtroppo per l’artista diventa virale per il motivo sbagliato. 

 

L’interpretazione è una sequenza di stecche, note sbagliate e acuti piazzati in maniera casuale. Una giocatrice, inquadrata dalle telecamere, sembra quasi trattenere una risata. In America, la clip rimbalza ovunque e colleziona milioni di visualizzazioni, grazie anche al ‘megafono’ offerto da siti come TMZ. Reeves, sulla breccia da oltre 60 anni, prende le critiche con filosofia. “E’ stato un onore cantare l’inno, non avrei rinunciato a questa opportunità per nulla al mondo. Le condizioni del campo erano umide e ventose, senza il gobbo non mi sentivo a mio agio come al solito – ha detto a Entertainment Weekly – Non è stata la performance dei miei sogni, ma sono grata per la possibilità di essere lì a sostenere le atlete e la lega”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.1 ° C
31.1 °
29.3 °
40 %
1.7kmh
0 %
Mer
30 °
Gio
36 °
Ven
39 °
Sab
40 °
Dom
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1363)ultimora (915)Video Adnkronos (171)Tecnologia (80)salute (62)sport (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati