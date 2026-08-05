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Roma, incendio in appartamento: morta una donna di 70 anni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Una donna di 70 anni è morta nell’incendio divampato nel suo appartamento. Nel pomeriggio la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato in via Alessandro Stoppato una squadra del distaccamento di Marino e all’arrivo sul posto il personale è entrato immediatamente nell’abitazione al piano terra per soccorrere la proprietaria, una donna di circa 70 anni con disabilità, che risultava ancora all’interno dell’immobile.  

La donna però era già deceduta a causa dell’inalazione dei fumi della combustione. L’incendio è stato rapidamente circoscritto ed estinto dai vigili del fuoco, evitando il propagarsi delle fiamme agli ambienti circostanti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento e determinarne le cause. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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