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Drone con esplosivo trovato all’aeroporto di Lipsia, era vicino ad aereo ucraino

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Era dotato di un ordigno esplosivo e di un detonatore il drone individuato nella notte vicino a un Antonov ucraino, un aereo da trasposto, nell’aeroporto di Lipsia, in Germania. Lo hanno riferito fonti della sicurezza dopo che, poco prima della mezzanotte, è stato individuato il drone e dopo il conseguente stop, nella notte, alle operazioni di volo. All’agenzia Dpa le fonti hanno precisato che il drone è stato esaminato con l’impiego di tecnologia a raggi X. “Siamo al corrente dell’episodio su cui continuano a indagare le autorità tedesche”, ha risposto alle domande su quanto avvenuto un ufficiale della Nato.  

Un aereo che non è riuscito ad atterrare all’aeroporto tedesco di Lipsia si è invece “apparentemente scontrato” con un oggetto in volo mentre riprendeva quota. Lo ha confermato il ministero dell’Interno tedesco. Nonostante l’impatto, l’aereo è riuscito ad atterrare senza problemi all’aeroporto di Hannover, situato circa 200 chilometri a nord-ovest di questo hub militare utilizzato dall’esercito tedesco, dalla Nato e per il trasporto merci diretto in Ucraina, ha precisato il portavoce del ministero nel corso della consueta conferenza stampa del governo a Berlino. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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