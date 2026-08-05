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Legge elettorale, centrodestra presenterà emendamento preferenze anche al Senato

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(Adnkronos) –
Il centrodestra presenterà anche al Senato l’emendamento alla legge elettorale presentato alla Camera per l’introduzione delle preferenze con una sola modifica per rafforzare maggiormente l’alternanza di genere, ivi compresi anche i collegi uninominali del Trentino Alto Adige. 

E’ terminato intanto l’incontro nella sede di Fratelli d’Italia a via della Scrofa tra gli sherpa del centrodestra sulla legge elettorale. L’incontro è stato chiesto da Forza Italia proprio per trovare un accordo sull’emendamento che sarà presentato dalla maggioranza al Senato. 

politica

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