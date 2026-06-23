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Il Chelsea ‘soffia’ Palestra all’Inter? Offerta monstre dei Blues, affare vicino alla chiusura

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(Adnkronos) – Il Chelsea piomba su Marco Palestra: dopo giorni intensi di trattative tra Inter e Atalanta per il difensore, con situazione vicina alla fumata bianca, spunta un terzo incomodo dopo l’incontro di oggi a Milano tra il presidente dell’Inter Beppe Marotta, Piero Ausilio e l’agente del giocatore. La società ha messo sul tavolo un’offerta ritenuta in linea con il valore dell’operazione: un contratto da circa 2,5 milioni di euro a stagione per Palestra, con una proposta da 50 milioni bonus inclusi per la Dea.  

Adesso la palla passa al giocatore, che ha sempre guardato con particolare interesse al progetto dell’Inter, ribadendo la volontà di restare in Italia e proseguire il proprio percorso di crescita nel campionato italiano. Come riportato da Sky Sport, Palestra ha però ricevuto un’offerta monstre dal Chelsea, un quinquennale da 5 milioni a stagione difficile da rifiutare. Inoltre, i Blues hanno intenzione di proporre una cifra superiore all’Atalanta, 55 milioni di parte fissa più bonus. Le prossime ore saranno decisive per la chiusura dell’affare.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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