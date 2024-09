‘Il Gladiatore’ potrebbe diventare una trilogia, Ridley Scott: “C’è già un’idea per il terzo film”

(Adnkronos) –

Ridley Scott ha impiegato più di vent’anni per tornare al Colosseo con ‘Il Gladiatore II’ ma sta già progettando il suo terzo viaggio nell’antica Roma. “Vorrei andare avanti con ‘Il Gladiatore III’, ha detto l’86enne regista britannico a ‘The Hollywood Reporter’ quando gli è stato chiesto di un altro potenziale prossimo progetto. “C’è già un’idea”, ha rivelato Scott e ha aggiunto che per la prossima storia romana si sta ispirando a “Il Padrino – Parte II” di Francis Ford Coppola. “Il Gladiatore II” debutterà nelle sale il prossimo novembre e arriva 24 anni dopo “Il Gladiatore” che ha vinto cinque Oscar, tra cui miglior film e miglior attore per Russell Crowe. Protagonisti del nuovo film sono Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn e Connie Nielsen. Scott rimane uno dei registi più prolifici di Hollywood, che a volte realizza due film in un solo anno. Il suo prossimo film dovrebbe essere un biopic sul gruppo musicale dei Bee Gees per la Paramount, che annovera tra gli sceneggiatori John Logan, autore del “Gladiatore”, e Joe Penhall. La produzione è prevista per l’anno prossimo a Londra e a Miami. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)