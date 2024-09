Il signore degli anelli, Ian McKellen vuole tornare a interpretare Gandalf: “Non lascerò il ruolo a nessun altro”

(Adnkronos) – Ottantacinque anni, una caduta dal palco lo scorso giugno mentre recitava a teatro a Londra, ma parlando alla BBC Ian McKellen è stato chiarissimo: non ha alcuna intenzione di ritirarsi e se gli offriranno ancora il ruolo di Gandalf ne ‘Il signore degli anelli’ lo accetterà di certo. Anzi, farà di tutto per non essere sostituito da un altro attore nel ruolo iconico dello stregone nato dalla fantasia di Tolkien. A giugno, durante una scena di combattimento in ‘Player Kings’, spettacolo che stava interpretando al Noel Coward Theatre di Londra, Ian McKellen è inciampato ed è caduto dal palco. A causa dell’incidente si è rotto un polso e incrinato una vertebra, che gli provocano tuttora dolore. A teatro è stato sostituito e da allora si è preso una pausa. “Mi prenderò il resto dell’anno di riposo, non perché ne ho bisogno ma perché voglio così”, ha spiegato l’attore durante un intervento a BBC Breakfast. Poi però ha chiarito che si tratta soltanto di un momento di riposo e che non vuole smettere di recitare. “Continuerò – ha dichiarato – finché le gambe e i polmoni e la testa continueranno a lavorare”. Considerato uno dei più importanti interpreti shakespeariani, con sette Laurence Olivier Award vinti alle spalle, Ian McKellen ha anche una lunghissima carriera cinematografica e dal grande pubblico è noto soprattutto per i ruoli di Magneto nella saga di ‘X-Men’ e di Gandalf, a cui ha dato vita dal 2001 al 2003 nella trilogia de ‘Il signore degli anelli’ e dal 2012 al 2014 in quella de ‘Lo Hobbit”. Ruolo quest’ultimo che ha tutta intenzione di tornare a interpretare nel nuovo film ambientato nell’universo di Tolkien, ‘Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’, la cui uscita è prevista per il 2026. “Non lascerò che nessun altro indossi cappello appuntito e barba se posso impedirlo”, ha dichiarato l’attore britannico alla BBC. “Non posso dire di più. Mi è stato detto – ha spiegato – che ci saranno altri film, che Gandalf sarà coinvolto e che sperano che lo interpreti io. Non so quando, la sceneggiatura non è stata ancora scritta quindi direi che devono darsi una mossa”. A dirigere il nuovo film non sarà Peter Jackson, regista di tutti e sei i film precedenti, ma Andy Serkis che Ian McKellen conosce benissimo in quanto ha già interpretato Gollum in tutti i film della saga. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)