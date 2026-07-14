Il viaggio di Harry e Meghan in Gb? “Una commedia degli errori”

(Adnkronos) – Non è tutto oro ciò che luccica. Nemmeno l’agognato incontro fra Re Carlo e il figliol prodigo Harry con al seguito la moglie Meghan e i piccoli figli Archie e Lilibet. Secondo un esperto reale, infatti, il viaggio del duca di Sussex nel Regno Unito è stato descritto come una “commedia degli errori”, con numerosi imprevisti che si sono susseguiti fin da quando il principe è atterrato nel Paese. Sebbene Harry avesse inizialmente sperato in un viaggio da sogno nella sua patria con la moglie Meghan Markle e i loro due figli, le cose non sono andate come previsto.

Invece di volare tutti insieme lunedì della scorsa settimana, Meghan, il principe Archie e la principessa Lilibet hanno aspettato fino al fine settimana, poiché alla famiglia non era stata fornita la protezione della pubblica sicurezza. Solo venerdì Harry è stato finalmente raggiunto dalla moglie e dai figli nel Regno Unito, dove, insieme, hanno poi incontrato Re Carlo. Questo ha significato che per gran parte della settimana il scondogenito del sovrano è rimasto ad affrontare da solo diverse “questioni complicate”, da quella di non poter soggiornare a Buckingham Palace, alla sconfitta in tribunale nel caso intentato contro il Daily Mail per violazione della privacy.

Parlando del caotico viaggio nel Regno Unito , Victoria Ward, vicedirettrice della sezione reale del Telegraph, ha scritto di come “gli animi fossero tesi” sia per Harry che per i suoi parenti reali dopo le vicissitudini che lo hanno coinvolto, comprese le questioni relative al suo soggiorno a Palazzo. Ha poi aggiunto che, sebbene il duca di Sussex potesse aver sognato un ritorno della concessione della scorta armata della polizia e un tè a Buckingham Palace, questa non si è rivelata la realtà. “La realtà, a quanto pare, è stata più simile a una commedia degli equivoci alla Benny Hill, una serie di disavventure in cui l’intero viaggio si è gradualmente dissolto in un fiume di aspre recriminazioni”, ha affermato l’esperta.

Insomma, ancora una volta una serie di fallimenti hanno coinvolto il duca di Sussex. Non ultimo, quello del mancato incontro con il fratello, che, secondo l’esperta di questioni reali Kinsey Schofield, non è avventuto perché il principe William nutre dubbi sull’affidabilità di Harry. La Schofield, come riportato da Page Six , ha affermato che la priorità del futuro Re è “proteggere l’istituzione che un giorno erediterà” e che comprende il desiderio di Re Carlo di riunirsi con il principe Harry , Meghan e i loro figli a Highgrove.

L’esperta ha dichiarato: “Nella sua mente, la questione non è mai stata se Harry sia un membro della famiglia, ma se ci si possa fidare di lui. Un pomeriggio a Highgrove non risponde a questa domanda. Re Carlo può permettersi di pensare alla sua eredità. Il principe William deve pensare alla sua longevità”. I due fratelli hanno evitato di incontrarsi durante la visita di Harry nel Regno Unito, partecipando a eventi separati a chilometri di distanza l’uno dall’altro.

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