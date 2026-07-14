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Lazio, Giampaolo Angelucci smentisce interesse acquisto: “Indescrizioni infondate”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “In relazione alle notizie circolate in questi giorni circa un presunto interesse per l’acquisizione della S.S. Lazio, Giampaolo Angelucci smentisce in modo categorico tali ricostruzioni”.  

Lo si legge in una nota in cui Angelucci spiega che “si tratta di indiscrezioni totalmente infondate, prive di qualsiasi riscontro e del tutto pretestuose. Né io né il Gruppo abbiamo mai manifestato alcun interesse a entrare nel mondo dello sport o del calcio, né tantomeno ad acquisire la S.S. Lazio. Preciso, inoltre, che non deteniamo titoli azionari riferibili alla società in questione”. “Qualsiasi ricostruzione di diverso tenore è, pertanto, destituita di ogni fondamento” conclude la nota. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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