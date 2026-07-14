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Tom Holland: “Ho invitato Haaland a cena, nemmeno ha risposto”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Sí, ho mandato un messaggio a Haaland per cenare insieme. E nemmeno ha risposto”.
Tom Holland ha cercato un contatto diretto con Erling Haaland ed è stato snobbato in toto. L’attore, nel salotto tv di Jimmy Fallon, racconta il disastroso tentativo di entrare in contatto con il centravanti della Norvegia.  

“Eravamo a Montecarlo per il Gp, io ero lì per Lewis Hamilton. Ho visto Haaland in un’altra hospitality e gli ho mandato un messaggio diretto. Ho pensato ‘ci provo’. Niente. Non ha risposto, nemmeno un ‘ho da fare, devo giocare a calcio’. Nada, niente”, confessa la superstar, in uscita al cinema con l’Odissea. “È proprio l’esperienza umiliante che a volte serve a noi attori. Non pensavo ne avrei parlato in tv e invece eccoci qua…”.  

Haaland accetterebbe ora un invito a cena? “Dopo l’altro giorno, non credo”, dice l’attore britannico riferendosi alla sconfitta – con conseguente eliminazione – che la Norvegia ha incassato ai Mondiali contro l’Inghilterra nei quarti di finale. 

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