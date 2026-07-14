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Addio a Daniele Fagiolini, lo chef toscano morto a 61 anni

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(Adnkronos) – E’ morto a 61 anni Daniele Fagiolini, titolare e chef dell’Antico Ristoro Le Colombaie a Catena di San Miniato, luogo iconico per i gastronauti soprattutto durante la stagione del tartufo. Come si legge su Il Tirreno, Fagiolini è stato stroncato da un malore, con ogni probabilità un infarto, mentre si trovava da solo in casa. L’allarme è stato dato dai familiari al loro rientro. 

Fagiolini è stato un vero e proprio punto di riferimento della cucina di territorio e un convinto ambasciatore delle produzioni locali.Nel suo ristorante ha proposto una “cucina toscana caratterizzata da un mix di stagionalità, salubrità e qualità dei prodotti” come si legge sul sito. 

Nel 2026 è stata confermata all’Antico Ristoro Le Colombaie l’unica chiocciola Slow Food della provincia di Pisa. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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