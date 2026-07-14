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Mondiali, oggi Francia-Spagna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) –
Francia e Spagna in campo nell’attesissima prima semifinale del mondiale 2026. Oggi, martedì 14 luglio, i ‘Bleus’ guidati in panchina dal ct Didier Deschamps affrontano le ‘Furie Rosse’ di Luis De La Fuente, in diretta tv e streaming. In palio un posto in finale nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà all’AT&T Stadium di Arlington in Texas. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Kylian Mbappé e Ousmane Dembele, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino.  

 

La sfida tra Francia e Spagna è in programma oggi, martedì 14 luglio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. Ct: Deschamps.  

Spagna (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal, Ct: De La Fuente.  

 

Il match tra Francia e Spagna sarà trasmesso in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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