Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la decima tappa. Oggi, martedì 14 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa – in diretta tv e streaming – dopo il giorno di riposo di ieri con una frazione da 166,6 chilometri che partirà da Aurillac e arriverà a Le Lioran. In maglia gialla rimane uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar.

Il percorso della decima tappa del Tour de France inizia con un tratto pianeggiante che culmina nel traguardo volante di Lacapelle-Del-Fraisse. Poi arriva la prima scalata della frazione, il Cote de Pailherols, una salita da tre chilometri al 7,2% di pendenza media. Dopo un sali scendi ecco Col de Font de Cere, scalata di terza categoria da 3,1 km e 5,8% di pendenza. Nei primi 100 chilometri di percorso i ciclisti affronteranno ben sette GPM, con un dislivello totale di 3800 metri.

La partenza della nona tappa del Tour de France è prevista per le ore 13, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 17.02.

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

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