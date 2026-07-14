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Andrea Delogu, il suo cuore batte per Alessandro Marziali: primo selfie di coppia

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(Adnkronos) –
Andrea Delogu è felice. La conduttrice de ‘La porta magica’ ha mostrato sui social per la prima volta il suo nuovo amore: Alessandro Marziali. Niente di speciale, un selfie scattato direttamente sul divano in cui i due compaiono abbracciati. Tanto basta per definirsi “Lucky Girl”, ossia “ragazza fortunata”.  

Non si tratta della prima conferma della loro relazione, ma questa è in assoluto la loro prima foto di coppia in cui mostrano sui social di star vivendo una favola da ormai diversi mesi. I due erano stati avvistati insieme per la prima volta alla fine del 2025, fotografati a Roma mentre si scambiavano un tenero bacio sotto il portone di casa. 

Anche lui ha condiviso sui social uno scatto che li ritrae sorridenti dietro le quinte di TIM Summer Hits, in cui Delogu conduce insieme a Carlo Conti.  

 

Classe 1998, Alessandro Marziali è originario di Ancona ma ormai da diversi anni vive a Roma. Al contrario di Delogu, Alessandro è lontano dal mondo dello spettacolo, si occupa di marketing e vendite.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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