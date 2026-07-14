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Rai, l’ad Rossi ad AdnTalks: “In utile dopo 8 anni, grande rivoluzione digitale”. Su Ranucci: “Sospese repliche Report per tutelare brand”

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(Adnkronos) – “Non abbiamo cancellato delle nuove puntate, abbiamo cancellato repliche che sono comunque visibili su Raiplay. E’ stata una forma di cautela del brand dell’azienda”. Così all’Adnkronos Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario, in merito alla sospensione delle repliche estive di ‘Report’.  

 

 

“La lettera del ministro Urso ha una sua totale legittimit – ha proseguito – Lui è il garante del rispetto dei vincoli del contratto di servizio. E’ stata uno stimolo del ministro ai politici affinché venga ripristinata la Vigilanza”, ha detto ancora Rossi che ha ricordato come la Rai sia “in utile dopo 8 anni”. 

Quanto a Milo Infante: “Sono spiacevolmente colpito da sua intervista su azienda e colleghi”. Il canone? “Aumentano obblighi ma diminuiscono risorse”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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