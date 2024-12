Iliad down in tutta Italia: problemi e migliaia di segnalazioni

(Adnkronos) – Iliad down oggi in tutta Italia. Gli utenti dell’operatore questa mattina segnalano diffusi problemi e cosa non funziona. Il sito Downdetector ha raccolto intorno alle 9.30 un picco di oltre 4 mila segnalazioni, seguito da un leggero miglioramento e quindi da una nuova ondata di indicazioni per disservizi. Il maggior numero di segnalazioni riguarda problemi per la linea Internet mobile, ma sono molto diffusi problemi anche per Internet sulla linea fissa e in misura minore anche per il servizio voce mobile. Le più colpite – a giudicare dalle segnalazioni – sono le grandi città da Milano a Bologna, da Bari a Roma, Firenze, Pescara, con una connessione che spesso si rivela ‘ballerina’. Non sono note le ragioni del down sul quale l’operatore non ha ancora diffuso alcuna comunicazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)