Imprese, Masè (Bat Italia): “Studio Mib rende visibile il lavoro di Bat Trieste”

(Adnkronos) – “Lo studio del Mib è di grande importanza per noi, perché riesce ad unire l’aspetto del monitoraggio e della raccolta delle informazioni ad una restituzione di risultato molto concreta in termini di numeri, uno per tutti il 90% del valore creato dalla nostra presenza sul territorio rimane all’interno di esso. Siamo lieti di poter leggere questo tipo di analisi, che danno sempre più concretezza e rendono visibile il lavoro fatto dalle aziende, nel caso di Bat Trieste in un territorio molto collaborativo di cui sentiamo di essere entrati a far parte”. Sono le parole di Simone Masè, presidente e amministratore delegato di Bat Italia, partecipando oggi a Trieste all’incontro durante il quale è stata presentata la terza edizione dello studio realizzato dal Mib – Trieste School of Management sull’impatto dell’hub friulano sulla città e sul Paese.

Lo studio evidenzia inoltre come ogni euro investito da Bat Trieste genera € 5,5 per l’economia del territorio, dati in linea con lo shared value, ossia il valore condiviso, che guida l’attività di Bat Trieste.

“Quello di Trieste rappresenta un hub sempre più rilevante nella strategia globale di Bat, un’azienda multinazionale diffusa nel mondo, con grandi impianti produttivi in Indonesia, Bangladesh, Stati Uniti, Romania ed altri. Il ruolo di Trieste è strategico perché è nuovo – spiega – è espressione di qualità e di eccellenza e perché a Trieste ci occupiamo di attività legate all’innovazione, aspetti che sono visti come un ‘gioiello’ e che presentiamo sia all’interno della nostra organizzazione che in tutte quelle situazioni dove siamo chiamati a parlare del nostro hub di Trieste. Ci sono tutti i presupposti perché assuma sempre maggiore rilevanza e possa essere sempre più un elemento portante dell’assetto produttivo globale di Bat”.

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