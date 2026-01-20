6.8 C
Firenze
martedì 20 Gennaio 2026
Incendio in una casa nel Brindisino, crollano i solai: si cerca una persona

Ultima ora
(Adnkronos) – Paura a Tuturano, frazione di Brindisi, dove un incendio scoppiato in un’abitazione rurale ha provocato il crollo dei solai. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e, soprattutto, nella ricerca di una persona che potrebbe essere rimasta sotto le macerie. Secondo le prime informazioni, si teme che all’interno della casa si trovasse un anziano disabile. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. 

cronaca

