Incendio oggi Roma: cause e danni, cosa è successo a Monte Mario

(Adnkronos) – Un incendio oggi mette in ginocchio una parte di Roma. Un rogo divampato il 31 luglio 2024 a Monte Mario cresce alimentato dal vento, in una giornata caratterizzata dal caldo afoso, e manda in tilt una porzione della capitale invasa dal fumo e minacciata dalle fiamme: edifici evacuati, traffico deviato, strade chiuse, effetti anche sull’attività della sede Rai di via Teulada. Intervengono squadre dei vigili del fuoco, canadair e elicotteri per domare l’incendio. In serata, quando l’allarme inizia a rientrare, il punto del sindaco Roberto Gualtieri. “E’ un incendio di natura puramente boschiva, non è bruciato altro che bosco e sterpaglie. La situazione è circoscritta e il peggio è passato. Rispetto alle cause, e chiaramente ci saranno le inchieste, da una valutazione preliminare è possibile che l’incendio sia partito colposamente da un accampamento all’interno del parco” nella zona di via Romeo Romei “in cui è probabile che durante la preparazione di un pasto, quindi con il fuoco, l’incendio sia scoppiato e poi il vento lo abbia fatto rapidamente diffondere”. Il fuoco divora vegetazione, in fiamme bosco e sterpaglie. Nel corso della giornata, evacuate per precauzione alcune abitazioni in via Goiran e via Teulada mentre sono andate parzialmente in fiamme alcune auto in sosta. Evacuazione decisa anche per 40 persone dall’interno dell’Osservatorio Astronomico. In totale, evacuati 6 edifici. La procura di Roma ha effettuato un sopralluogo nel primo pomeriggio. Il magistrato attende nelle prossime ore un’informativa dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, intervenuti sul posto, per ricostruire l’origine del maxi-rogo. Nella zona, già la notte scorsa, si era verificato un incendio di dimensioni più ridotte rispetto a quello divampato il 31 luglio. L’incendio fa scattare l’allarme nella sede Rai di via Teulada. Per precauzione, si esce. “Stiamo evacuando lo studio, l’incendio a Monte Mario è serio. Scappano tutti, non mi è mai capitato di evacuare così, nemmeno a scuola. Corrono tutti”, racconta Nunzia De Girolamo, documentando l’evacuazione dallo studio dell’Estate in diretta, il programma di informazione pomeridiano sospeso oggi a causa dell’ordine di lasciare l’edificio in via precauzionale. “All’inizio credevo fosse uno scherzo degli autori. Poi sono arrivate le sirene, le voci che dicevano di abbandonare l’edificio. Stiamo tutti bene, le fiamme non hanno intaccato la sede, ma spero riescano a spegnerle il prima possibile”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)