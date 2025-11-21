8.8 C
Incidente al circo, morto uno stuntman motociclista a Napoli

REDAZIONE
Incidente mortale al circo in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia sono intervenuti in un circo itinerante a via Circumallazione dove, secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, durante lo spettacolo acrobatico e per cause in corso di accertamento, sarebbe avvenuto uno scontro tra due motociclisti professionisti. Uno dei due stuntman sarebbe quindi deceduto. In arrivo anche i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.  

cronaca

