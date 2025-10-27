10.6 C
Firenze
lunedì 27 Ottobre 2025
Incidente in Moto 3, Dettwiler colpito in pieno da Rueda: piloti in ospedale

Brutto incidente prima della gara di Moto3. Nel giro di allineamento, infatti, Noah Dettwiler ha rallentato ed è stato colpito in pieno da Juan Antonio Rueda. Entrambi i piloti sono stati soccorsi in pista, stabilizzati e trasportati in elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur. Lo spagnolo è “sveglio e vigile, con una frattura alla mano e svariate contusioni”. Lo svizzero è ricoverato in terapia intensiva, in condizioni stabili dopo diversi arresti cardiaci.  

“Durante il giro di ricognizione a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è stato coinvolto in un grave incidente. È stato trasportato in ospedale a Kuala Lumpur, dove dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici”, ha scritto il team Cip Green Power su Instagram. “È in buone mani e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Al momento non condivideremo ulteriori dettagli. Noah è un vero combattente, e tutto il team CIP Green Power è al suo fianco. Vi terremo aggiornati non appena sarà possibile”. 

Il papà del pilota Andy Dettwiler ha raccontato di un pilota in questo momento stabile e ricoverato in terapia intensiva. Il padre avrebbe rivelato a Blick che il figlio “ha subito diversi arresti cardiaci. Ora è in condizioni stabili, ma è presto per dichiararlo fuori pericolo. Hanno lottato per salvargli la vita”.  

