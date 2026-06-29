30.5 C
Firenze
lunedì 29 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incidente nel Cosentino, scontro auto-camion: morto un giovane di 27 anni, due feriti gravi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
È morto un giovane di 27 anni, originario di Mirto Crosia, nel tragico incidente che si è consumato nella notte lungo la Strada statale 106 a Pietrapaola, in provincia di Cosenza.  

Nell’impatto tra una Fiat Multipla e un camion il 27enne ha perso la vita. Tre nel complesso le persone coinvolte nell’incidente: oltre alla giovane vittima, si registrano due feriti gravi, entrambi estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco e affidati alle cure del personale medico.  

Le cause dello scontro sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.5 ° C
31.6 °
28.9 °
60 %
0.9kmh
6 %
Lun
36 °
Mar
36 °
Mer
37 °
Gio
29 °
Ven
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2136)ultimora (1302)Video Adnkronos (473)sport (78)salute (77)lavoro (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati