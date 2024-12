Incidente Roma, auto si ribalta a Velletri: muore un ragazzo

(Adnkronos) – Un ragazzo di 24 anni è morto e altri tre sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte, poco prima delle 5, in via dei 5 archi a Velletri, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri e i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente autonomo: un’auto, una Fiat 500, per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata più volte. Quattro le persone a bordo, tra i quali un 24enne che è morto sul colpo. Altri tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso a Velletri e Latina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)