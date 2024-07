Incidenti a Padova e Napoli, perdono la vita due giovanissimi

(Adnkronos) – Doppio incidente mortale nella notte in provincia di Padova e Napoli con vittime due giovanissimi. A Padova una ragazza di 16 anni di Conselve ha perso la vita a causa del ribaltamento della Fiat Punto su cui viaggiava insieme ad altri 4 amici (due ragazze e due ragazzi). L’auto è uscita di strada autonomamente a Correzzola, sulla Monselice Mare ed ha finito per rovesciarsi sottosopra, dopo aver impattato contro una recinzione, forse per l’elevata velocità. Alla guida c’era un ventunenne, anche lui ferito e portato in ospedale per accertamenti. La ragazza è stata a lungo rianimata dal personale sanitario del Suem ma purtroppo, nonostante i soccorsi, è deceduta poco dopo. Oltre al Suem, sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza i mezzi e fare i rilievi del caso. Anche a Napoli l’incidente costato la vita al 19enne Orazio Oriundo, è avvenuto in maniera autonoma. Il giovane dopo aver perso il controllo dello scooter ha impattato contro uno spartitraffico in via Cesare Ottaviano Augusto ad Ottaviano, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che hanno sequestrato la salma e lo scooter su disposizione della Procura di Nola, che ha aperto un’inchiesta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)