India, 25enne dichiarato morto si risveglia poco prima di essere cremato

(Adnkronos) – Choc in India dove un giovane di 25 anni, dichiarato morto in ospedale, si è risvegliato pochi istanti prima di essere cremato. A raccontare la vicenda di Rohitash Kumar ai media locali sono stati fonti mediche del Rajasthan, nel nord dell’India. Il giovane, già con difficoltà di parola e di udito, si è ammalato e a seguito di un attacco epilettico è stato portato all’ospedale della città di Jhunjhunu. Un medico lo ha dichiarato morto all’arrivo in ospedale. Ma il primario del nosocomio, D. Singh, ha dichiarato all’Afp che il referto autoptico era stato redatto senza effettuare l’autopsia e che il corpo era stato messo a disposizione per la cremazione. Il primario ha aggiunto che “poco prima” della sua cremazione, “il corpo ha cominciato a muoversi” dal momento che Kumar “era vivo e respirava”. Il giovane quindi è stato portato in ospedale una seconda volta, ma ieri è stato dichiarato morto. A seguito della vicenda – ha riferito il Times of India – tre medici sono stati sospesi e la polizia ha aperto un’indagine. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)