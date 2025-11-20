13.5 C
Firenze
giovedì 20 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Infanzia, Valerio Berruti: “Mio Dna mi lega a sfida ‘Anita’ di Fondazione Cariplo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Alla sfida per l’infanzia di Fondazione Cariplo, chiamata ‘Anita-L’infanzia prima’, mi lega il mio stesso Dna. Da anni lavoro sul tema dell’infanzia in quanto archetipo della vita adulta. Penso sia proprio in quel momento che si forma l’essere umano, in cui tutti possiamo riconoscerci”. Lo spiega Valerio Berruti, artista e ambassador della sfida ‘Anita-L’infanzia prima’, intervenendo al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano in occasione della presentazione del nuovo programma di Fondazione Cariplo dedicato ai bambini da 0 a 6 anni.  

Anita promuove servizi, spazi e cultura accessibili e a misura di infanzia, aiutando a contrastare le crescenti disuguaglianze in questa fascia d’età. 

“Mettere un focus e creare attenzione su quel periodo della vita, in cui tutto deve ancora avvenire ma in cui, allo stesso tempo, quello che avverrà è deciso, penso che sia non solo importante, ma fondamentale nella società contemporanea” conclude. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.5 ° C
13.8 °
12.1 °
75 %
1kmh
40 %
Gio
13 °
Ven
11 °
Sab
8 °
Dom
8 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1618)ultimora (1526)sport (50)demografica (42)attualità (31)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati