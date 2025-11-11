16.9 C
Firenze
martedì 11 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inps, Orsina (Luiss): “Palazzo Wedekind rappresenta un secolo di storia romana”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Palazzo Wedekind è un pezzo della storia di Roma e questa è una celebrazione degli ultimi cento anni, una storia che si è intrecciata con la dimensione del potere, della vita quotidiana e con quella dei servizi. Per un’università radicata su Roma come la Luiss essere presenti a questa serata è un atto doveroso”. Lo ha detto Giovanni Orsina, direttore del dipartimento Scienze Politiche Luiss di Roma, in occasione dell’incontro intitolato ‘Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro. Un’eredità che guarda avanti’, che celebra l’anniversario dell’acquisizione di Palazzo Wedekind da parte di Inps, svoltosi a Roma.  

“Il nostro mondo sente negli ultimi anni anche la richiesta di protezione e di una gestione dell’economia globale. Gli studenti, negli ultimi anni, stanno cercando di capire meglio come funziona il mondo del pubblico, del welfare, della protezione, perché sta tornando ad essere un elemento centrale della nostra esistenza”, ha aggiunto Orsina. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.9 ° C
18.6 °
15.1 °
67 %
1.8kmh
20 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1506)ultimora (1402)sport (59)demografica (45)attualità (23)campionato (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati