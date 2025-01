Inter agli ottavi di Champions: le combinazioni che qualificano Inzaghi

(Adnkronos) – L’Inter è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri, reduci dalla netta vittoria di Lecce in campionato e da quella europea contro lo Sparta Praga, affronteranno oggi, mercoledì 29 gennaio, il Monaco, nell’ultima giornata della prima fase del torneo. Fin qui Inzaghi ha raccolto 13 punti, bottino che gli dà la certezza matematica dei playoff, ma con l’obiettivo, visto il quarto posto in classifica, di centrare gli ottavi di finale. All’Inter, nella partita di oggi contro il Monaco, basterà un punto per festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Con una vittoria o un pareggio a San Siro i nerazzurri sarebbero quindi certi di finire tra le prime otto, ma potrebbero mantenere una speranza anche in caso di sconfitta. Qualora il Monaco dovesse battere l’Inter infatti, Inzaghi dovrebbe guardare ai risultati delle altre e sperare di avere una migliore differenza reti (al momento rassicurante con un saldo +7), criterio fondamentale per stabilire l’ordine di classifica in caso di arrivo a pari punti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)