Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo la partita interrotta al minuto 17 contro la Fiorentina, per quanto accaduto a Edoardo Bove (stop per emergenza medica), l’Inter ritrova il campionato e ospita il Parma nel primo anticipo del 15° turno di Serie A. Oggi, venerdì 6 dicembre, a San Siro arrivano i gialloblù di Fabio Pecchia, reduci dal grande successo contro la Lazio. L’Inter si presenta alla sfida di San Siro (calcio d’inizio alle 18.30) con 28 punti, 4 in meno del Napoli capolista e 13 in più del Parma, undicesimo. Ecco le probabili formazioni della sfida:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia. Il match di San Siro tra Inter e Parma inizierà oggi alle 18.30 e sarà visibile su Dazn, che trasmetterà la partita in esclusiva. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)