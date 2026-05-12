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Internazionali, oggi Musetti-Ruud – Diretta

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(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida il norvegese Casper Ruud – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Musetti arriva al match dopo aver battuto il francese Giovanni Mpetshi-Perricard all’esordio e l’argentino Francisco Cerundolo nel terzo turno e in caso di passaggio ai quarti troverà il vincente della sfida tra Khachanov e Prizmic, mattatore di Novak Djokovic. 

 

Oggi in campo anche Jannik Sinner, non prima delle 15 contro Andrea Pellegrino. 

 

sport

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