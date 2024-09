Intesa Sanpaolo, piano per 3.000 esodi volontari

(Adnkronos) – Sarebbe pronto un piano di Intesa Sanpaolo per 3.000 esodi volontari. Secondo quanto fanno sapere fonti sindacali, l’istituto lo ha annunciato questa mattina durante un incontro tra i rappresentanti del gruppo e i coordinamenti dei sindacati aziendali. Tra i dettagli emersi dall’incontro, il piano è aperto a chi matura il diritto alla pensione entro dicembre 2028 e le prime uscite sono programmate a partire dal 31 dicembre prossimo. Il confronto tra azienda e sindacati per la trattativa, fanno sapere infine le fonti, che comprende anche la definizione delle assunzioni, prenderà il via il 26 settembre. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)