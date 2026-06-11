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Investì con il suv un ladro dopo il furto della borsa: condannata a 18 anni

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(Adnkronos) – E’ stata condannata a 18 anni di carcere per omicidio volontario Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare che la sera dell’8 settembre 2024 a Viareggio travolse e uccise con il proprio suv il ladro che le aveva rubato la borsa. Lo sentenza è stata emessa questa mattina dalla Corte d’Assise di Lucca. Dal Pino è stata ritenuta responsabile dell’investimento mortale di Noureddine Mezgui, 52enne di nazionalità marocchina, che le aveva portato via la borsa dall’auto, venendo poi inseguito e travolto in via Coppino. La Procura aveva chiesto l’ergastolo per Dal Pino.

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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