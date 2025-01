Iran, ‘gola profonda’ della Cia ha svelato piani segreti di Israele: “Sono colpevole”

(Adnkronos) – Un analista della Cia, la principale agenzia di intelligence statunitense, che è stato arrestato il 12 novembre in Cambogia dall’Fbi nell’ambito di un’inchiesta sulla fuga di documenti classificati in ottobre riguardanti i piani di attacco di Israele contro l’Iran si è dichiarato colpevole, venerdì 17 gennaio, in un tribunale federale della Virginia negli Stati Uniti. Asif Rahman, 34 anni, lavorava per la Cia dal 2016 e attualmente ed era collocato all’estero. “Rahman ha tradito la fiducia del popolo americano condividendo illegalmente informazioni classificate riguardanti la difesa nazionale che aveva giurato di proteggere”, ha sottolineato Matthew Olsen, l’assistente del procuratore generale per la sicurezza nazionale. Rahman si è dichiarato colpevole di due capi d’accusa per aver nascosto e trasmesso illegalmente informazioni classificate sulla sicurezza nazionale, ciascuno dei quali è punibile con una pena fino a dieci anni di carcere. La sentenza è prevista per il 15 maggio. Nonostante la diffusione su Telegram di questi documenti, tra cui analisi di immagini satellitari prodotte dalle agenzie federali Usa, Israele ha risposto alla fine di ottobre agli attacchi dell’Iran durante i quali erano stati sparati circa 200 missili verso il suo territorio all’inizio dello stesso mese. La Repubblica islamica ha affermato che si trattava di una rappresaglia per gli attacchi israeliani in Libano che hanno ucciso il leader degli Hezbollah, Hassan Nasrallah, e un generale iraniano, Abbas Nilforoushan, e per l’assassinio a Teheran del leader del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, che è stato attribuito a Israele. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)